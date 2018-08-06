На ДВЖД отметили День железнодорожника участием в благотворительном забеге «Достигая цели!»

4 августа в Хабаровске на стадионе «Локомотив» состоялся благотворительный забег «Достигая цели!» в честь дня железнодорожника. Спортивный праздник и благотворительную акцию поддержали подразделения ОАО «РЖД» по всей России.

Организаторами спортивного мероприятия в Хабаровске стали Дальневосточная железная дорога и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями «Вера».

Новый формат проведения профессионального праздника в формате благотворительного забега для железнодорожников Дальнего Востока становится доброй традицией. Более 1200 работников магистрали и жителей Хабаровска активно откликнулись на призыв о помощи больным детям и приняли участие в благотворительных стартах.

Программа соревнований состояла из трех стартов на дистанциях 500 м, 1520 м и 5 км. Примечательно, что среди бегунов было значительное количество детей в возрасте от 6 до 14 лет. Всем участникам организаторы вручили памятные медали. Победители в своих возрастных категориях получили заслуженные награды и подарки.

Взносы участников забега, а также добровольные пожертвования, собранные в ходе акции, по предварительным данным составили более 1,3 млн. рублей. Все средства переданы в организацию «Вера» для оказания помощи больным детям.

Вечером на стадионе «Локомотив» в честь Дня железнодорожника состоялся праздничный концерт.