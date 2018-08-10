Вячеслав Шпорт поручил проработать вопрос по строительству новой школы в Бикине

Губернатор Вячеслав Шпорт побывал с рабочей поездкой в Бикинском районе. В Бикине он осмотрел новый пришкольный стадион, который построен в рамках программы «Газпром-детям» при содействии Правительства края. Спортивное сооружение было сдано в эксплуатацию месяц назад. Сейчас здесь уже проходят первые турниры по футболу и волейболу. Глава региона пообщался с детьми и учителями, а затем посетил школу № 23. Он осмотрел здание и поручил изыскать средства на ремонт полов, а также благоустройство прилегающей к школе территории. Кроме того, педагоги и районные власти обратились к Губернатору с просьбой поддержать строительство новой школы в районном центре. С появлением учебного заведения на 800 мест будут ликвидированы вторые смены. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Это довольно крупный объект для такого небольшого города. Но мы создадим хорошие, современные условия для школьников и переведем все городские учебные заведения в односменный режим. Поэтому я дал соответствующее поручение нашему министерству образования. Сейчас районным властям надо готовить заявку на следующий год, ну а проекты у нас уже есть типовые, их только нужно «привязать» к местности», — отметил Вячеслав Шпорт.

Помимо Бикина, глава региона посетил село Лермонтовка. Здесь состоялось торжественное открытие нового сквера «Причал любви», который был создан в рамках проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Инициативные жители села получили краевой грант и привлекли спонсоров. В результате в Лермонтовке появилось живописное место для семейных торжеств, бракосочетаний, прогулок и фотосессий. Сейчас представители ТОС «Виктория», которые реализовали проект, продолжают благоустройство этой территории и работают над созданием «Сквера героев». Он будет посвящен памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Губернатор поблагодарил жителей Лермонтовки за инициативность и подчеркнул, что власти края продолжат наращивать поддержку проектов ТОС. В этом году объем ассигнований краевого бюджета на гранты увеличен в два раза до 75 млн рублей.