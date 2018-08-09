Более 2000 участников объединит III Дальневосточный форум предпринимателей

В крае продолжается подготовка к проведению III Дальневосточного форума предпринимателей, который состоится в Хабаровске в октябре. В коворкинг-центре «Точка кипения» состоялась очередная встреча, на которой рассмотрели предварительную программу делового мероприятия, а также темы мастер-классов, круглых столов, панельных дискуссий и питч-сессий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в министерстве экономического развития края, цель таких обсуждений – повышение эффективности форума, разработка актуальной информационной повестки, которая заинтересует бизнес-сообщество.

«Внимание предпринимателей необходимо сосредоточить на тех механизмах, которые влияют на инвестиционный климат и инвестиционный рейтинг. Это – расширенный перечень форм поддержки МСП, инструменты рефинансирования, страхование рисков для бизнеса, возможности и развитие лизинга. Помимо этого в этом году мы «замахнулись» на Маркетплейс. Эта система, объединяющая в одном информационном пространстве поставщиков и потребителей финансовых услуг, широко распространена за рубежом, работает в центральных районах страны. Мы хотим попробовать завести платформу электронной коммерции и на Дальний Восток», — рассказала помощник Губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Еще одной актуальной темой для МСП, по мнению организаторов, станет встраивание субъектов малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков крупнейших заказчиков ДФО. Как отметил заместитель министра по развитию предпринимательства и рынков регионального Минэкономразвития Иван Загорский, сегодня местным предпринимателям необходимо обратить внимание на государственные закупки и закупки компаний с государственным участием.

«Потенциал этого рынка очень высокий. Чтобы понимать о каких объемах идет речь: валовый региональный продукт (ВРП) края в 2017 году составил порядка 700 млрд рублей, из них закупки с местом поставки в наш регион – более 350 млрд, то есть больше половины этой суммы. Поэтому мы хотим рассказать предпринимателям о том, как начать взаимодействие с крупными заказчиками, которые нуждаются в частичном допроизводстве, сборке и поставках товаров, со складированием здесь, на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. Мы пригласим крупнейших заказчиков, которые расскажут, какие требования будут предъявляться и уже предъявляются при включении предпринимателей в программы партнерства», — подчеркнул Иван Загорский.

Одна из особенностей форума – современные стандарты подачи информации. Уже появилось мобильное приложение «Event.Rocks» для электронного нетворкинга. После его установки, у пользователей появится возможность общаться в чате, задавать вопросы спикерам, бизнес-тренерам и коучерам, назначать встречи партнерам. Скачать мобильное приложение, а также пройти регистрацию на бизнес-мероприятие можно на официальном сайте http://двфорум.рф.

Напомним, форум под рабочим названием «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста» пройдет с 10 по 13 октября. В первый день состоится федеральный конкурс «Бизнес-успех». На 12 октября запланировано пленарное заседание, в последний день форума сделают акцент на практические аспекты для бизнеса, будет организована серия мастер-классов и обучающих мероприятий.