Железнодорожный мост между Россией и КНР «Нижнеленинское – Тунцзян» возводится в Еврейской автономной области. Длина моста составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Сегодня, 10 октября, российскими и китайскими специалистами осуществлены работы по укладке элементов пролетного строения между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян». Балка последней секции пролетного строения при помощи плавучего крана уложена с опиранием на четвертую опору.

«Это можно назвать историческим событием. Части моста соединены; и пускай это пока временные металлические опоры, которые после полного завершения сборки будут демонтированы, главное, что стыковка произошла!», — прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В настоящее время завершено бетонирование 3 опоры. В ближайшее время будет завершен монтаж пролетного строения, соединяющего 2 и 3 опоры. Эти работы уже выполнены на 80 %.

Следующим этапом работ станет монтаж пролетного строения, которое соединит опору № 3 и опору № 4. Металлоконструкции для реализации этого этапа уже находятся на строительной площадке.

«Правительство Еврейской автономной области будет сопровождать строительство моста и оказывать содействие в обеспечении завершения строительства объекта, который даст большой эффект не только для Еврейской автономной области, но и в целом для России и продвижению российско-китайских отношений», – сказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

«Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — отметил Александр Козлов.