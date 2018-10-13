Новые инструменты развития дали Дальнему Востоку 148 новых предприятий

С помощью инструментов развития – ТОРов, Свободного порта – на Дальнем Востоке запущено 148 предприятий, сформировано 12,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. Сегодня в 18 территориях опережающего развития и в 5 свободных портах заявлены к реализации 1375 проектов. Общая сумма заявленных инвестиций 3,8 трлн рублей с созданием 134 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. Уже сегодня открыто 148 новых предприятий с объемом инвестиций 159 млрд рублей. Создано 12,5 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, «Дальний Восток удерживает опережающий среднероссийский показатель по росту инвестиций в основной капитал».

На подкомиссии было рассмотрено изменение в планы социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов в рамках единой субсидии. Также была представлена первая заявка для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В мероприятии приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, представители федеральных министерств и ведомств, дальневосточных регионов, институтов развития Дальнего Востока.