Яндекс.Маркет изучил, как развивалась интернет-торговля в Хабаровске и на Дальнем Востоке в последний год. В исследовании использовались данные Mediascope Web Index и результаты опросов жителей Хабаровска, которые проводила компания GfK совместно с Яндекс.Маркетом.

По данным Mediascope Web Index на сентябрь этого года, онлайн-покупки с компьютеров хотя бы раз за год совершали 45% взрослых жителей Дальнего Востока из городов с населением более 100 тысяч человек — или 91% пользователей интернета в регионе. В целом по России эти показатели составляют 47% и 90% соответственно. За последний год доля пользователей, покупавших товары или услуги с десктопов, на Дальнем Востоке не изменилась, а в целом по России выросла на один процент.

Согласно опросам GfK и Яндекс.Маркета, хабаровчане обращаются в интернет-магазины прежде всего из-за возможности сравнивать цены и искать выгодные предложения — это важно для 58% опрошенных. Людей привлекают также более низкие цены, чем в обычных магазинах, и возможность делать покупки в любое время и в любом месте — эти причины назвали 55% и 48% респондентов соответственно.

Самые популярные в Хабаровске онлайн-покупки — мобильные телефоны, смартфоны и планшеты. За последний год эти товары как минимум один раз заказывали в интернете 57% опрошенных. На втором месте — одежда и обувь, их приобретали 54% респондентов, на третьем — средства для ухода за лицом и телом (48%). Интересно, что в другом крупном городе ДФО — Владивостоке — люди чаще всего покупают в интернете одежду и обувь.

Способы получения товара

Самый популярный способ получения заказа в Хабаровске — самовывоз. 57% опрошенных хотя бы раз за последний год сами забирали товар в магазинах или пунктах самовывоза. Почти половина респондентов (49%) получали товар через Почту России. Третье место занимает курьерская доставка, которой пользовались 33% онлайн-покупателей.

Популярные акции магазинов

Среди всех акций, которые предлагают интернет-магазины, хабаровчане больше всего ценят бесплатную доставку — её назвали 67% респондентов. 44% опрошенных привлекают скидки на товары. Третье место в рейтинге популярности занимают бонусы и кешбэк — они важны для 43% онлайн-покупателей.

Подавляющее большинство жителей Хабаровска (91%) всегда или хотя бы иногда проверяют, правда ли магазин снижает цены, когда предлагает скидки. Для этого они сравнивают цены на разных сайтах.

Способы оплаты

Самый популярный в Хабаровске способ оплаты онлайн-покупок — это предоплата банковской картой. Таким образом хотя бы раз за год рассчитывались 58% покупателей. На втором месте — оплата наличными (46% покупателей), на третьем — банковской картой при получении товара (41%).

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