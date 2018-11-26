АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» полностью восстановили подачу природного газа на технологическое оборудование хлебопекарного предприятия и отопления помещения завода.
Напомним, что у хлебозавода имелась задолженность более 1 млн рублей за природный газ. В связи с этим 9 ноября было произведено частичное ограничение подачи газа, в связи с отсутствием реагирования на уведомления поставщика ресурса.
Газовики сохранили подачу голубого топлива до 26 ноября 2018 года, предоставив руководству предприятия время на поиск способов сокращения задолженности. В адрес хлебозавода №3 и собственника предприятия – администрации г. Комсомольска-на-Амуре – было направлено письмо с предложением по реструктуризации долгов.
«Прекращение газоснабжения – это крайняя мера, до применения которой мы стремимся к выстраиванию конструктивного диалога. В настоящее время по итогам переговоров, финансовая составляющая руководством муниципального предприятия была урегулирована, а ограничения на поставку газа хлебозаводу полностью сняты», – рассказал начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Сергей Харченко.
Эта запись была опубликована 26.11.2018в 20:38. В рубриках: Общество.
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