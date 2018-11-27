На Хабаровском судостроительном заводе состоялась церемония установки закладной секции нового морского буксира.

Участие в ней приняли руководители Правительства края, судостроительного предприятия, заводчане.

Заказ хабаровские корабелы получили по линии «ОСК» для Амурского судостроительного завода. Буксир проекта 00440 предназначен для транспортировки барж, кораблей и других плавучих средств из Комсомольска-на-Амуре на достроечную базу во Владивосток. Срок строительства – два года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам генерального директора предприятия Игоря Васько, для АСЗ предстоит построить два буксира. Церемония закладки второго состоится в январе 2019 года. Стоимость строительства судов около 1,4 млрд рублей.

— Мы благодарны руководству Объединенной судостроительной корпорации за размещение этого заказа на стапелях нашего завода. Больше четырех лет у нас не закладывались новые суда. Это важное событие для предприятия, которое получило стабильную загрузку на несколько лет. Для выполнения заказа мы планируем привлечь дополнительные силы. В том числе наших рабочих, которые временно трудились на Амурском судостроительном заводе и в Астрахани, — отметил Игорь Васько.

По его словам, перспективы дальнейшей загрузки предприятия зависят от нововведений на федеральном уровне по распределению квот на краба. Как только появится ясность в этом вопросе, рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока готовы сделать заказ на строительство семи краболовов.

Напомним, что сегодня ХСЗ выполняет ряд гражданских заказов. На стапелях в высокой степени готовности находятся пассажирское судно А45-2, а также судно на воздушной подушке СВП-50. Ведется строительство понтона-батопорта. Это затворное сооружение для дамбы, защищающей от затопления Южный округ Хабаровска. Работы ведутся по заказу правительства края.

Кроме того, Министерство обороны РФ планирует разместить заказ на строительство десантных кораблей «Мурена».