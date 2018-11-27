На Хабаровском судостроительном заводе состоялась церемония установки закладной секции нового морского буксира.
Участие в ней приняли руководители Правительства края, судостроительного предприятия, заводчане.
Заказ хабаровские корабелы получили по линии «ОСК» для Амурского судостроительного завода. Буксир проекта 00440 предназначен для транспортировки барж, кораблей и других плавучих средств из Комсомольска-на-Амуре на достроечную базу во Владивосток. Срок строительства – два года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По словам генерального директора предприятия Игоря Васько, для АСЗ предстоит построить два буксира. Церемония закладки второго состоится в январе 2019 года. Стоимость строительства судов около 1,4 млрд рублей.
— Мы благодарны руководству Объединенной судостроительной корпорации за размещение этого заказа на стапелях нашего завода. Больше четырех лет у нас не закладывались новые суда. Это важное событие для предприятия, которое получило стабильную загрузку на несколько лет. Для выполнения заказа мы планируем привлечь дополнительные силы. В том числе наших рабочих, которые временно трудились на Амурском судостроительном заводе и в Астрахани, — отметил Игорь Васько.
По его словам, перспективы дальнейшей загрузки предприятия зависят от нововведений на федеральном уровне по распределению квот на краба. Как только появится ясность в этом вопросе, рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока готовы сделать заказ на строительство семи краболовов.
Напомним, что сегодня ХСЗ выполняет ряд гражданских заказов. На стапелях в высокой степени готовности находятся пассажирское судно А45-2, а также судно на воздушной подушке СВП-50. Ведется строительство понтона-батопорта. Это затворное сооружение для дамбы, защищающей от затопления Южный округ Хабаровска. Работы ведутся по заказу правительства края.
Кроме того, Министерство обороны РФ планирует разместить заказ на строительство десантных кораблей «Мурена».
Эта запись была опубликована 27.11.2018в 21:42. В рубриках: Общество.
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