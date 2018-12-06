Сегодня в зале прилета аэропорта представители правительства края, Общественной палаты Хабаровского края и АО «Хабаровский аэропорт» подвели итоги конкурса «Великие имена России». Прибывающим пассажирам вручали сувениры с символикой конкурса, дети получили подарочные раскраски. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отдельно организаторы акции и руководство аэропорта поблагодарили волонтеров хабаровского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» за активную работу в ходе проведения конкурса.

— Мы рады, что аэропорту будет присвоено имя исследователя Дальнего Востока русского адмирала Геннадия Невельского. После завершения официальных процедур по доименованию аэропорта мы обязательно отобразим его имя в дизайне строящегося нового терминала и будем знакомить гостей аэропорта с историей жизни этого выдающегося человека, — отметила первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Напомним, итоги общенационального голосования «Великие имена России» подведены 4 декабря. Россияне выбирали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны. В Хабаровском крае в опросе приняли участие более 180 тысяч человек. За Геннадия Невельского проголосовали 47 процентов или 85348 человек. В Хабаровске в шорт-лист финального голосования также вошли российский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и землепроходец XVII века, исследователь Сибири и Дальнего Востока Ерофей Хабаров.