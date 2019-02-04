В 2019 году в Хабаровской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания) запланировано обучение и повышение квалификации 1650 сотрудников.

Энергетики пройдут обучение и повышение квалификации по таким направлениям, как пожарная безопасность; организация погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами на ж/д транспорте; аттестация специалистов неразрушающего контроля; аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства; экологическая безопасность; безопасные методы выполнения работ на высоте; охрана труда и другие.

В 2018 году в обучающих программах приняли участие 2160 работников филиала. При этом каждый пятый сотрудник прошел курс обучения в Центре подготовки персонала им. Долженко, входящем в состав Хабаровской генерации. Преподаватели Центра делятся знаниями с новыми сотрудниками, а опытных работников готовят к аттестациям и экзаменам.

В 2018 году почти 200 работников филиала прошли курсы повышения квалификации, 12 человек обучились по программе профессиональной переподготовки, 65 человек приняли участие в обучающих семинарах и конференциях.

Кроме того, по программе получения профильного высшего образования 38 энергетиков предприятия приобретают знания на кафедрах Тихоокеанского государственного университета, Дальневосточной государственной академии путей сообщения, Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

«Мы также поддерживаем тренажерную подготовку и участие наших работников в конкурсах профессионального мастерства, — рассказал директор филиала Владимир Лариков. – Такие мероприятия позволяют развивать и подтверждать квалификацию оперативного персонала, от которого в первую очередь зависит надежная работа станций».