В федеральном бюджете в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы предусмотрены средства на предоставление субсидий субъектам Федерации на создание комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. На 2019-2021 годы дальневосточным регионам будет выделено 3696,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«За счёт такой поддержки государства в 24 кластерах должны появиться новые, комфортные гостиницы, кемпинги, кафе, прокат транспорта, то есть нормальная, полноценная туристическая инфраструктура», – отметил на прошедшем сегодня совещании с вице-премьерами Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что «региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны туристам, – словом, привести кластеры в нормальный, цивилизованный вид, чтобы у наших и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать».

Республика Бурятия получит 650 млн рублей на создание инфраструктуры туристского кластера «На Великом Чайном пути»: в 2019 году будет выделено – 200 млн рублей, в 2020 году – 150 млн рублей, в 2021 году – 300 млн рублей. Приморскому краю предоставят 1515,2 млн рублей на инфраструктуру туристского кластера «Приморье»: в 2019 году – 350 млн рублей, в 2020 году – 400 млн рублей, в 2021 году –765,2 млн рублей. Хабаровскому краю выделят на строительство туринфраструктуры 1531 млн рублей: 600 млн рублей для туристского кластера «Комсомольский» (в 2019 году – 200 млн рублей, в 2020 году – 200 млн рублей, в 2021 году –200 млн рублей) и для туристского кластера «Амур-Хабаровск» (в 2019 году – 330 млн рублей, в 2020 году – 200 млн рублей, в 2021 году –401 млн рублей).

Всего подписанным постановлением субсидии распределены по 24 инвестиционным проектам по созданию туристских кластеров в 22 субъектах Федерации. На эти цели в 2019 году предусмотрено 5 426,8 млн рублей, в 2020 году – 4 986,2 млн рублей, в 2021 году – 10 572,2 млн рублей.

Отметим, что сейчас в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма идет создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика» в Якутии. Сейчас разработан план мероприятий по дальнейшему развитию ТРК «Северная мозаика» с учетом необходимости строительства за счет средств региона инженерной инфраструктуры, привлечения частных инвесторов для создания туристской инфраструктуры и вывода кластера на ранее запланированные мощности.