С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, который разрешает бесплатно для собственных нужд собирать в лесах валежник — упавшие стволы деревьев или их части, сломленные в силу природных явлений, а также срубленный и полуобработанный лес, брошенный и не вывезенный. Валежник используется населением в качестве топлива. На практике оказалось, что реализация федерального закона является затруднительной.

Согласно Лесному кодексу порядок заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд устанавливается региональными законами. В конце 2018 года, до вступления в силу указанного федерального закона субъекты РФ внесли требования в местные нормативные акты, регулирующие порядок заготовки и сбора лесных ресурсов на территории регионов. Как написал в своем обращении к депутату Госдумы Борису Гладких житель п. Обор района имени Лазо, в Хабаровском крае органы лесничества не разрешают ездить по лесным дорогам, а также предлагают собирать валежник только с помощью ручной пилы.

«Подобные «перегибы» при реализации закона оказались и в других регионах. К примеру, в Пензенской и Тульской областях собирать валежник разрешили только вручную, без использования инструмента. В Тверской области установили, что длина палок валежника должна составлять не более одного метра. Этот список можно продолжать. Безусловно, в этой ситуации барьеры должен снимать орган власти субъекта РФ во взаимодействии с органом лесничества. Если бы недочеты в законе были заблаговременно просчитаны и после принятия федерального закона проведена работа на местах, то этом году люди могли бы заготовить еще больше древесины для личных нужд. В нашем крае есть места, где очень много ветровала, который будет лежать и гнить все лето, а на следующий год это будет уже другого качества древесина», — прокомментировал ситуацию Борис Гладких.

В этой связи жители просят парламентария внести предложения от Хабаровского края по изменениям в федеральный закон в целях устранения указанных недочетов.

«В настоящее время направил официальное обращение в Рослесхоз. После получения ответа и прояснения позиции Федерального агентства по данному вопросу, будем принимать решение, что возможно предпринять для изменения сложившегося положения», — подчеркнул депутат Госдумы.