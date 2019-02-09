9 января 2019 года в 9.00 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о пожаре на территории производственной базы по переулку Брестскому. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что возгорание произошло в помещении на втором этаже в двухэтажной сторожке из сэндвич-панелей.

Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. Для проведения разведки помещений была организована работа звена газодымозащитной службы. В 09.19 (хбр) пожар был локализован, а в 09.41 (хбр) полностью ликвидирован. Площадь горения составила 20 квадратных метров. В результате пожара обгорела стена. Пострадавших людей нет.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 7 единиц техники.

Причины возгорания и виновные будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что в случае пожара надо незамедлительно звонить на телефоны «101» или «112»!