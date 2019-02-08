7 февраля в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке.

На заседании были подведены основные итоги IV Восточного экономического форума в 2018 году и определены базовые параметры подготовки и проведения ВЭФ-2019.

Основными докладчиками стали: советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока, заместитель председателя Оргкомитета Форума Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

«Нынешний год знаменует собой пятилетие со дня проведения первого Восточного экономического форума в 2015 году. Нужно с достоинством отметить юбилейный год ВЭФ, привнести новшества в работу Форума. Необходимо уделить больше внимание его истории, освещению вклада ВЭФ в развитие Дальнего Востока, наглядно продемонстрировать основные достижения, дать импульс решению проблемных вопросов», – заявил Юрий Трутнев.

Он также подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В ходе предстоящего Форума мы планируем представить Президенту национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России», – отметил Юрий Трутнев. Учитывая важность нацпрограммы для всего Дальнего Востока, он предложил определить ее ключевой темой Форума.

В своем выступлении советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул, что усилия Оргкомитета будут направлены на позиционирование ВЭФ в качестве наиболее авторитетной международной площадки по обсуждению региональной повестки. «Проведение ВЭФ с участием представителей крупного российского и иностранного бизнеса в практическом плане содействует ускоренному развитию экономики Дальнего Востока. В ряду основных задач: расширение международного сотрудничества со странами АТР, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности ТОР и Свободного порта Владивосток. Одним из ключевых направлений по подготовке предстоящего форума является организация российскими регионами специальных выездных мероприятий в формате сессий, экспертных совещаний, круглых столов по главным темам предстоящего ВЭФ, в том числе в странах АТР».

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, формирование «дальневосточной» нацпрограммы идет по двум основным векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. «Предлагаю определить эти параметры в качестве двух основных разделов деловой программы Форума», – заявил он. Министр предложил в первый блок деловой программы включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12-ти национальных проектов на Дальнем Востоке.

Как отметил Антон Кобяков, площадка ВЭФ также предоставляет возможность для проведения «на полях» двусторонних заседаний Межправкомиссий со странами АТР.

В частности, усилиями МИДа России, Минвостокразвития России прорабатывается вопрос о проведении мероприятий в подобном формате с КНР, Республикой Корея. Также предлагается организовать первый российско-японский диалог между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии.