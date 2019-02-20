В Хабаровском крае продолжается реализация всероссийского проекта «ГИС ЖКХ». В федеральной системе зарегистрировались все компании региона, управляющие многоквартирными домами. Сейчас в электронном реестре насчитывается 1154 подобных организации, из которых 265 – это управляющие компании, 448 – товарищества собственников жилья, а 26 – жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Также в отдельные перечни систематизированы дома, лицевые счета, приборы учета и другие сведения, позволяющие собственникам управлять своим имуществом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в краевом минЖКХ, в целом в раздел региона, размещенный на портале «ГИС ЖКХ», занесено 99% необходимой информации. Не в полной мере пока отражены лишь данные о счетах на оплату коммунальных услуг. Специалисты пытаются настроить систему так, чтобы, как только ресурсная организация выставила квитанцию, она автоматически отражалась в сервисах ГИС.

— Уже сегодня любой собственник через личный кабинет может посмотреть в «ГИС ЖКХ» техпаспорт своего дома, проверить стоимость работ по текущим и капитальным ремонтам, уточнить данные, подаваемые в ресурсоснабжающие организации, оплатить коммунальные услуги, подать обращение в управляющую компанию или надзорные органы. При этом он затрачивает минимум времени, так как все эти действия выполняются в электронной форме. Для этого жильцу нужно войти в ГИС через свой профиль на портале госуслуг, что приравнивается к регистрации, — отметила замминистра ЖКХ края Полина Шутова.

Она также уточнила, что без учетной записи граждане тоже могут пользоваться порталом, но получат доступ только к общей информации. С помощью его сервисов можно пройти онлайн обучение, ознакомиться с новшествами законодательства в сфере ЖКХ, получить информацию о состоянии коммунального хозяйства в регионах.

Напомним, что федеральная система «ГИС ЖКХ» запущена в тестовом режиме с июля 2016 года. Тогда часть сервисов не работала, так как шла их настройка. Сейчас портал практически полностью функционален, поэтому жители регионов могут пользоваться услугами без ограничений.

Также, по последней информации, для повышения эффективности сервиса Правительство РФ решило поменять управляющую организацию для «ГИС ЖКХ». Ранее заказчиком портала выступало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь эти полномочия планируют передать в министерство строительства и ЖКХ.