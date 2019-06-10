Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк «Открытие подписал Генеральное соглашение с Банком Харбина о трансграничной поставке банкнот. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Развитие отношений с Китаем является одной из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк «Открытие». В этот раз кредитные организации договорились о том, что банк «Открытие» будет напрямую получать из Китая банкноты — юани, а Банк Харбина — российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.