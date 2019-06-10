Банк «Открытие» договорился о поставке банкнот с Банком Харбина
Дата | 10.06.2019 В рубриках: Бизнес

Входящий в топ-10 крупнейших банков России и системообразующих кредитных организаций ЦБ РФ, банк «Открытие подписал Генеральное соглашение с Банком Харбина о трансграничной поставке банкнот. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Развитие отношений с Китаем является одной из важных задач российских компаний и банков. Банк Харбина также активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами. Одним из его стратегических партнеров является банк «Открытие». В этот раз кредитные организации договорились о том, что банк «Открытие» будет напрямую получать из Китая банкноты — юани, а Банк Харбина — российские рубли. Это соглашение увеличит объемы межбанковских сделок и укрепит партнерские отношения одного из крупнейших банков России с одним из самых динамично развивающихся коммерческих банков Китая.

Эта запись была опубликована 10.06.2019в 12:53. В рубриках: Бизнес.


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