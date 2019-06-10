В Хабаровском крае военные инженеры Восточного военного округа оказали помощь жителям условно пострадавшего от подтопления городка.

В связи с возможным возникновением паводков на территории регионов Дальнего Востока с военнослужащими инженерного соединения округа состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий наводнения.

По замыслу учения в зоне разлива реки Амур оказался населенный пункт с численностью населения около 30 тысяч человек.

Специалисты инженерных войск выдвинулись на место, провели инженерную разведку береговой линии для наведения паромной переправы.

Помимо этого была развернута современная станция комплексной очистки воды, с ее помощью инженеры обеспечили население «пострадавшего» городка чистой питьевой водой.

Стоит отметить, что производительность станции составляет 10 тысяч литров в час, таким образом менее чем за 5 часов после прибытия все жители были обеспечены водой.

Также с использованием инженерной машины разграждения была создана специальная насыпь, преграждающая поступление воды к «населенному пункту».

Военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и отработали задачи по эвакуации «пострадавших» и техники из зоны действия чрезвычайной ситуации.

К учению было привлечено около 700 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.