В Хабаровском крае военные инженеры Восточного военного округа оказали помощь жителям условно пострадавшего от подтопления городка.
В связи с возможным возникновением паводков на территории регионов Дальнего Востока с военнослужащими инженерного соединения округа состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий наводнения.
По замыслу учения в зоне разлива реки Амур оказался населенный пункт с численностью населения около 30 тысяч человек.
Специалисты инженерных войск выдвинулись на место, провели инженерную разведку береговой линии для наведения паромной переправы.
Помимо этого была развернута современная станция комплексной очистки воды, с ее помощью инженеры обеспечили население «пострадавшего» городка чистой питьевой водой.
Стоит отметить, что производительность станции составляет 10 тысяч литров в час, таким образом менее чем за 5 часов после прибытия все жители были обеспечены водой.
Также с использованием инженерной машины разграждения была создана специальная насыпь, преграждающая поступление воды к «населенному пункту».
Военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и отработали задачи по эвакуации «пострадавших» и техники из зоны действия чрезвычайной ситуации.
К учению было привлечено около 700 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.
Эта запись была опубликована 10.06.2019в 16:38. В рубриках: Происшествия.
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