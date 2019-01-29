29 января 2019 года в 15.05 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании на барже в затоне в районе улицы Артемовской. Немедленно к месту происшествия выехали дежурные подразделения по повышенному номеру пожара. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В 15.10 (хбр) прибывший первый пожарный расчет обнаружил открытое горение на двух пришвартованных неиспользуемых суднах. Огнём было охвачено машинное отделение одной из барж на площади 60 кв.м., также воздействию пламени подверглась обшивка соседнего судна площадью 15 кв.м. Тушение осложнялось наличием в трюмах остатков дизельного топлива. Чтобы эффективно организовать работы по тушению, пожарные приняли решение провести пенную атаку. Во время разведки огнеборцами были обнаружены и вынесены на открытый воздух около десяти кислородных баллонов.

Благодаря быстрым и оперативным действиям огнеборцев, к 15.42 (хбр) огонь на обоих судах был локализован, в 16.32 (хбр) пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и 32 человека личного состава.

Причины пожара и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СК РФ.