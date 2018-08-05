Причиной хлопка газа в Хабаровске стало грубое нарушение техники безопасности

Самовольное вмешательство в работу газовых сетей дома по ул. Трехгорной, 62 в г. Хабаровске привело к хлопку газовоздушной смеси в техническом помещении между двумя жилыми квартирами подъезда №3.

Заявка о происшествии поступила на пульт диспетчера аварийной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в 15:20. Оперативно прибывшая на место вызова бригада газовиков установила, что в техническом помещении на первом этаже жилого 10-ти этажного дома рабочие, не имеющие допуска к проведению газоопасных работ, пытались срезать внутридомовой газопровод при помощи болгарки. При этом газовый стояк не был должным образом отключен от газоснабжения и находился под давлением.

В результате грубого нарушения техники безопасности произошел хлопок газовоздушной смеси сжиженного углеводородного газа. В помещении обгорел потолок, лопнули стеклопакеты. Человек, производивший работы, получил ожоги и был отправлен в медицинское учреждение.

Специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» приостановили газоснабжение подъезда, установив на пострадавший стояк заглушку, проверили смежные квартиры, подвалы, подъезды и колодцы на загазованность. Без газоснабжения в настоящее время остаются 39 квартир.

Хлопок газа на улице Трехгорной в Хабаровске