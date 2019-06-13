В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 1234-р, еще четыре субъекта Дальневосточного федерального округа – Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край и Еврейская автономная область – включены в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые считается приоритетным. Это распоряжение распространило действие программы повышения мобильности трудовых ресурсов на все 11 субъектов Дальнего Востока. В соответствии с программой, работодатели Дальнего Востока могут получить из федерального и регионального бюджета поддержку на привлечение работников.

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал: «Мы рады тому, что программа повышения трудовой мобильности станет доступна во всех регионах Дальнего Востока. Прежде всего, это обеспечивает для работодателей дополнительный инструмент поддержки со стороны государства в привлечении кадров по тем специальностям, которые отсутствуют на местном рынке или предложение которых ограничено. Для работников – это возможность в рамках подписанного трудового договора получить компенсацию от компании на переезд, найм жилья, обустройство на новом месте или переобучение».

В 2019 году в программе запланировано участие 35 дальневосточных компаний во всех субъектах, кроме четырех вновь присоединившихся. Численность работников для привлечения по программе составит 844 человека. Среди предприятий-участников программы: ССК «Звезда», «ВаниноТраснУголь», Ургалуголь и другие.

«Распространению действия программы на четыре новые субъекта предшествовала работа Агентства с компаниями регионов: наши специалисты провели встречи с представителями работодателей, выявили существующую необеспеченную рынком потребность в привлечении ресурсов и объяснили преимущества участия в программе, последовательность работы. Соответствующие мотивационные обращения были направлены от глав регионов в адрес Минтруда России, который курирует программу», — поясняет глава АРЧК ДВ.

Практическая реализация программы для четырех субъектов начнется с 2020 года, когда будут согласованы и утверждены региональные программы.

С 2019 года программой трудовой мобильности можно воспользоваться, даже переезжая на работу из одного региона Дальнего Востока в другой. На сегодняшний день возможность привлекать работников из дальневосточных регионов предусмотрена в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Органы власти других регионов по инициативе работодателей-участников программы трудовой мобильности также могут обеспечить указанную возможность.

В соответствии с условиями программы, финансовая поддержка предоставляется работодателю для последующего оказания работникам одной или нескольких мер поддержки, включая транспортные расходы работника и членов его семьи по переезду к месту работы; расходы, связанные с провозом личного имущества работника и членов его семьи; расходы по найму, аренде жилья, оплате коммунальных услуг; расходы на профессиональное обучение работника и (или) дополнительное профессиональное образование; расходы на обустройство работника и членов его семьи.

Размер финансовой поддержки варьируется в разных регионах. В Хабаровском крае сумма поддержки достигает 1 млн. рублей на 1 сотрудника. В остальных субъектах ДФО, участвующих в программе, размер финансовой поддержки составляет от 225 тыс.рублей (Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область) до 457,5 тыс. рублей (Приморский край) и 625 тыс.рублей (Чукотский автономный округ).

Компании, привлекающие сотрудников по программе повышения трудовой мобильности, как правило, имеют стабильно высокий спрос на кадры, который по объективным причинам не может быть удовлетворен на местном рынке труда.

Познакомиться с вакансиями компаний с поддержкой переезда по программе повышения трудовой мобильности можно на сайте Работа в России, а также на портале Работа на Дальнем Востоке.