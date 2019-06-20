В 11.20 (хбр) 20 июня на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил вызов о возгорании вветеринарной клиникепоулице Приморской.В момент происшествия в клинике людей не находилось, а животных очевидцы эвакуировали своими силами еще до приезда огнеборцов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Оперативно прибывшие на место вызова пожарные расчеты доложили, что отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание полностью охвачено огнем.
Благодаря быстрым и профессиональным действиям в 11.56 (хбр) было ликвидировано открытое горение, а в 13.15 (хбр)пожар был полностью ликвидирован.
Всего к ликвидации привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.Информации о пострадавших не поступало.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
Эта запись была опубликована 20.06.2019в 15:48. В рубриках: Происшествия.
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