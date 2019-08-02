Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует владельцам дачных и жилых домов в зонах возможного подтопления в ближайшее время снять свой урожай, поднять ценные вещи на возвышенности или вывезти с участка домой, и покинуть зону подтопления, не создавая угрозу своей жизни. У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывести свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По состоянию на утро 2 августа 2019 года, уровень Амура у города Хабаровска достиг, по данным Дальневосточного УГМС, отметки 391 см, поднявшись на 22 см за сутки. Ближайшие двое суток ожидается дальнейший подъем еще на 60-70 см. При этом по прогнозам гидрологов, к 8-10 августу ожидается, что уровень реки у краевой столицы будет находиться в значениях 580-630 см. Однако, несмотря на то, что до пиковых значений ещё далеко, некоторые дачные участки хабаровчан уже оказались во власти воды.

В связи со сложившейся обстановкой вода стала подходить близко к дачным участкам, а на некоторые уже и зашла, на островной территории города – островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Пожарные Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ежедневно продолжают посещать жителей и дачников на катере, чтобы предупредить их о приближающемся подъеме уровня воды.

«Некоторые из горожан прислушались к нашим предупреждениям, — отмечают спасатели. – Сегодня мы уже на нескольких участках увидели, что жители выкопали урожай, подняли часть вещей выше, на чердаки, закрыли свои домики. Некоторые дачники ещё в процессе, ведь вода уже подошла к границам их владений».

Вместе с тем с повышением уровней вода стремительно заполняет сухие протоки и внутренние озера островных территорий, тем самым отрезая пути к некоторым участкам, улицам, товариществам. При такой динамике подъема воды уже завтра их придется преодолевать только в высоких резиновых сапогах, а вскоре и вовсе на лодке.

Данное предупреждение относится также и к жителям домов и владельцев приусадебных участков, гаражей, расположенных в низинах и вблизи русла реки Амуре в городе Хабаровске и его пригородах, в частности в районе Красной речки, улиц Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная и других.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. В готовности к реагированию находятся как подразделения МЧС России, так и территориальной подсистемы РСЧС. Также в крае подготовлены к работе 42 пункта временного размещения, куда при необходимости могут быть отселены жители домов, оказавшихся в зоне паводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер личной безопасности».