Протяженность гидротехнического сооружения, которое должно отрезать Хабаровск от гребня паводка, — 130 метров. В круглосуточном режиме большегрузные машины свозят в район затона сланец. Сегодня ход работ проинспектировал мэр Сергей Кравчук. На возведении дамбы трудятся более 30 единиц техники и столько же рабочих. Их основная задача — не допустить подтопления многоквартирных домов в районе улиц Ладожской и Ремесленной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сланец для строительства дамбы отгружается беспрерывно — день и ночь. Высота гидротехнического сооружения сможет сдержать воду, даже если уровень Амура поднимется до отметки в 750 сантиметров»,- рассказал Сергей Кравчук.

Опыт строительства дамб у Хабаровска есть. В 2013 году во время паводка было возведено 24 километра гидротехнических сооружений. На этот раз ситуацию могут осложнить проливные дожди. При тампонировании ливневых коллекторов улицы краевого центра будут подтоплены.

«В Индустриальном районе уже определены места дислокации мощных насосных установок. Если ливневки будут закрыты, то вода начнет скапливаться в низинах. Насосами будем собирать воду с улиц и перебрасывать в Амур»,- добавил городской глава.

Завершить возведение дамы и перекрыть затон строители обещают через два дня. Гребень паводка по прогнозам гидрологов подойдет к Хабаровску 8 августа. Уровень Амура в это время предположительно превысит 6, 5 метров.