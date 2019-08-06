По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка проходит на территории Амурской области у села Поярково Амурской области. Затоплены поймы рек Амура от города Хабаровск до села Малмыж, Уссури у с. Новосоветское, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Нимелен, Амгунь на глубину 0,3-2,5 м. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На Нижнем Амуре в пределах Хабаровского, Нанайского районов затоплена пойма на 0,1-1,4 м. На небольших реках края отмечаются незначительные колебания уровней воды.

По прогнозу синоптиков, 6 августа в северных районах Хабаровского края в Николаевском, Ульчском и Охотском районах ожидаются опасные метеорологические явления, обусловленные дождями, местами сильными, усилением ветра на Охотском побережье до 15-20 м/с.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 6 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 676 см (-16 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 222 см (-17 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 323 см (-19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

с. Переясловка, река Кия — уровень 271 см (-12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 350 см, опасном явлении — 450 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхоренок — уровень 491 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 650 см (-42 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 936 см (+3 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 555 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

район им. Полины Осипенко:

с. Удинское, река Амгунь — уровень 428 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 700 см, опасном явлении — 750 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 458 см (+16 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 12-14 августа по расчетным данным уровень воды может достичь отметки 600-630 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 455 см (+16 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 13-15 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 520-580 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 281 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 15-17 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 370-410 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 280 см (+18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.

29 июля 2019 года распоряжением Губернатора Хабаровского края на территории всего региона (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) в превентивных целях введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Данное решение связано с необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка.