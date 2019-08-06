Развитие паводковой обстановки на территории Хабаровского края и находится под пристальным наблюдением Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня, разных ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию. В Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проведен смотр аэромобильной группировки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«В её состав входит около 100 человек. Спасатели находятся в полуторачасовой готовности и могут быть оперативно направлены воздушным и наземным транспортом в те районы, где складывается наиболее сложная обстановка. На их вооружении находятся лодки с мотором, катер, аварийно-спасательный и шанцевый инструмент, световые башни, мотопомпы, пилы и другое оборудование и снаряжение, которое применяется для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий паводка, оказания помощи населению. Также в готовности находится и пожарная техника», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

В настоящее время дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть свои наделы или в другой экстренной ситуации. Также ежедневно проводится осмотр и беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура. Кроме этого планируется развернуть посты по постоянному мониторингу уровней воды, их подъёма, динамики, с передачей информации в режиме онлайн в оперативный штаб ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день подтопленных жилых домов на территории Хабаровского края нет. Отселение жителей населенных пунктов не проводилось.

Утром 6 августа 2019 года уровень Амура у Хабаровска поднялся на 16 см до отметки 458 см. В течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см. В настоящий момент в садовых и дачных товариществах на левом берегу Хабаровска в зоне подтопления оказалось порядка 250 участков.

Уровень реки Кия района имени Лазо снизился на 14 см и составил 342 см, при отметке опасного явления 480 см. Снижение уровня реки способствует освобождению от воды приусадебных участков в селах Полетное и Петровичи. Так за прошедшие сутки вода сошла с территории 5 огородов. Остаются подтопленными 6.

В реке Уссури уровень воды растет, и по состоянию на утро 6 августа 2019 года составляет 442 см (+13 см за сутки). Отметка опасного явления для села Корсаково-2 составляет 600 см. Несмотря на повышения уровня реки подтопленными также остаются 12 частных подворий.

Стоит отметить, что прогнозные значения постоянно корректируются исходя из складывающихся текущих уровней на реках, выпадающих осадков и т.д. Так по уточнённым данным, по прогнозу Дальневосточного УГМС гребень паводка на реке Амур к городу Хабаровску подойдёт позже, чем ожидалось. По прогнозу гидрологов, к 12-14 августа уровень реки достигнет отметок 550-600 (при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного – 600 см). Однако для проведения всего комплекса превентивных мероприятий и подготовке сил и средств к реагированию на самые разные возможные происшествия в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю разработаны модели развития обстановки по наихудшему сценарию. Для расчетов за основу был взят уровень воды 650 см. При таких показателях в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

В связи с необходимостью проведения превентивных мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка на территории всего Хабаровского края (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) продолжает действовать введенный 29 июля 2019 года решением Губернатора Хабаровского края режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».