Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел во Владивостоке заседание Совета Дальневосточного федерального округа.

Открывая заседание, Юрий Трутнев обратил внимание глав региона на необходимость ликвидации стихийных природных бедствий – последствий пожаров в Забайкальском крае, паводков в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае. «Прошу губернаторов держать ситуацию на личном контроле. Нужно своевременно решать все вопросы, которые есть у людей», — подчеркнул он.

В повестке Совета также рассматривались вопросы улучшения позиций дальневосточных регионов в Национальном инвестиционном рейтинге и проведения эффективной градостроительной политики.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 Национального инвестиционного рейтинга. «Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство. Все регионы стараются улучшить свою позицию. Тем не менее, задачу необходимо выполнять. В первую очередь, это работа губернаторов», – сообщил вице-премьер, отметив, что поручение выполнено двумя субъектами Российской Федерации: Республика Саха (Якутия) занимает 22 место и Камчатский край – 28 местов Рейтинге. Высокую динамику показал Приморский край.

По итогам Нацрейтинга 9 из 11 регионов округа улучшили показатели инвестиционного климата. Интегральный индекс по сравнению с рейтингом 2018 года вырос во всех регионах округа за исключением Хабаровского края, снизившего свои позиции на 21 пункт. Рост интегрального индекса выше, чем в среднем по России (по ДФО – 4%, по РФ – 3%).

Вице-премьер обратил внимание на то, что, по данным Агентства стратегических инициатив, в 2019 году предприниматели отмечают усиление административной нагрузки.

По итогам обсуждений вице-премьер дал ряд поручений министерствами и ведомствам. Ространснадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МВД России, МЧС России, ФТС России, ФНС России, Роструд, Ростехнадзор в соответствии с компетенцией в шестимесячный период должны принять меры по минимизации административной нагрузки на предпринимателей.

Минвостокразвития России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовит предложение по обеспечению ДФО трудовыми ресурсами с учетом показателей Нацрейтинга. Росреестр совместно с губернаторами проведет анализ причин длительных сроков постановки на кадастровый учет и предложений по улучшению в текущем году данного показателя.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость дополнительной поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, Минвостокразвития России совместно с Корпорацией МСП подготовит предложения по расширению возможностей региональных лизинговых компаний в части снижения действующих ограничений по поддержке субъектов МСП.

ФНС России, ФТС России поручено подготовить предложения по снижению количества проверочных мероприятий в отношении предпринимателей ДФО.

Обсуждался ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и вопросы проведения градостроительной политики. В соответствии с майским Указом Президента РФ должно быть обеспечено кардинальное повышение комфортности городской среды, рост индекса качества на 30%, увеличиться доля граждан, принимающих участие в решение вопросов развития общественных пространств до 30%.

В этом году на территории округа запланировано благоустройство 869 общественных и дворовых территорий. На финансирование реализации мероприятий по благоустройству запланировано почти 3 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей – из федерального бюджета.

«Надо добиваться того, чтобы люди жили комфортно. Инфраструктура дальневосточных городов должна быть удобной, современной и привлекательной. Я очень хочу, чтобы на Дальнем Востоке красивых городов становилось как можно больше. Мы будем заниматься этим вместе с губернаторами. Договорились о ряде действий. Постараемся через год подвести итоги, посмотреть новые планы развития городов», — сказал Юрий Трутнев.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин отметил необходимость приведения в соответствие или утверждения мастер-планов городов. «Мы должны понимать на следующие 15 лет, как будет развиваться транспортная, инженерная и любая другая инфраструктура городов с учетом увеличения вводимого жилья. Нужно соблюдать баланс строительства жилья и наличия инфраструктуры», — заявил он.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» к 2024 году на Дальнем Востоке должно быть построено 19,1 млн кв. м. Обсуждалась необходимость замены модели массового жилищного домостроения, которая сложилась еще в 50-е годы прошлого века и до сих пор воспроизводится в российских городах, на более современную, ориентированную на разнообразное функциональное наполнение городских кварталов.

Еще один целевой показатель нацпроекта – повышение индекса качества городской среды. По данным экспертов, более 90% городов ДФО имеют неудовлетворительный индекс качества городской среды. Для изменения ситуации предложено направить от каждого дальневосточного региона работников профильных ведомств и организаций для обучения по образовательным программам для архитекторов-управленцев, которые проводитАО «ДОМ.РФ». Рассматривалась перспектива создания центра архитектурных компетенций на окружном уровне. Еще одна инициатива – определить площадки для апробирования применения стандарта комплексного развития территорий для разработки новых моделей городской среды в ДФО. Первые такие две площадки могут появиться в Сахалинской области, с которой АО «ДОМ.РФ» уже заключил соглашение.

Более подробно на пилотном внедрении стандарта комплексного развития территорий остановился заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Он отметил, что для Владивостока разработан проект развития города как центра Дальневосточного федерального округа. После рассмотрения документа рядом ведомств мастер-план проходит дополнительную проработку. Обновленный проект будет представлен до конца августа.

О реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае доложил глава региона Олег Кожемяко. В период с 2017 по 2018 годы были благоустроены 125 общественных территорий и 400 дворов. По итогам рейтинга Минстроя России, Приморский край занял в 2018 году 13 место по реализации нацпроекта. Муниципальными образованиями края проведена инвентаризация территорий, по результатам которой нуждаются в благоустройстве порядка 7,5 тысяч дворов и 521 общественное пространство. В текущем году в рамках нацпроекта планируется обустроить 152 двора и 73 общественных пространства. Кроме того, в 2019 году стартовал региональный проект «1000 дворов». В реализации проекта принимают участие 109 городов и поселений. По данной программе планируется благоустроить 1003 дворовых территории – выполнить асфальтирование, установку детских и спортивных площадок. Всего к концу года в Приморье будет приведено в порядок 1155 дворовых и 73 общественных территорий.

Идет формирование концепции развития о. Русский. Данная концепция объединит все существующие планы по строительству инфраструктуры и новых объектов в единый документ. Для работы над созданием документа Приморским краем привлечены АНО «Остров Фортов», занимающееся развитием острова Кронштадт в Санкт-Петербурге, и архитектурное бюро ООО «Арт-группа «Камень». За основу работы принята действующая концепция Минвостокразвития России, решения, предложенные администрацией Приморского края, а также документы стратегического планирования независимых участников: АО «Дом.РФ», ДВФУ, музея «Владивостокская крепость», Парк «Новик», Парк «Амурский тигр», Фонд «Национальное культурное наследие», ДЦСС и других. Учтено мнение жителей Приморья: за два месяца в адрес администрации поступило более 50 предложений по развитию острова. Большинство из них являются интересными и уже применены в процессе формирования Концепции. Работа по созданию Концепции находится в финальной стадии. Её презентация состоится на ВЭФ-2019.

О развитии Южно-Сахалинска доложил Председатель Правительства Сахалинской области Александр Белик. Он отметил, что концепция пространственного развития города уже прошла общественное обсуждение. Центром притяжения остается ТОР «Горный воздух». Здесь сконцентрированы объекты спортивной и туристической инфраструктуры, планируется строительство новых. В городе может появиться многофункциональный общественный центр, он будет включать в себя музеи, развлекательные комплексы, кафе и рестораны. Предполагается обновление жилых районов и промышленных зон. До 2023 года будет снесено более 50 тыс. кв. м жилья – старые и ветхие одно- и двухэтажные дома барачного типа и построено на данных территориях 93 тыс. кв. м жилья. Вместе с тем вице-премьер отметил недостаточную скорость улучшения облика города и обратил внимание на необходимость благоустройства городских пространств и приведения в порядок жилья Южно-Сахалинска.

По итогам рассмотрения вопросов градостроительной политики вице-премьер поручил Минстрою РФ подготовить предложения по системе управления развитием городов и общественных пространств в ДФО. Губернаторам поручено обеспечить работу архитектурных советов в дальневосточных регионах, актуализировать генеральные планы городов и разработать мастер-планы формирования городской среды.