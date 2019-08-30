Новой лесопожарной техникой пополнила свой автопарк краевая лесоохрана. В рамках нацпроекта «Экология» в регион пришла партия тракторов и бульдозеров. Теперь с их помощью лесники смогут не только более эффективно тушить природные пожары, но и проводить опашку, которая защищает населенные пункты от огня, а также заниматься лесовосстановлением. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В распоряжение нашей службы поступило 3 трактора «Беларус», а также 2 тяжелых бульдозера, которые пока стоят на железнодорожной платформе. К этой технике дополнительно придут еще 4 трактора и 15 бульдозеров. В итоге до конца года мы получим 24 единицы новой техники. Все машины передадим в лесничества, — сообщили в управлении лесами.

В ведомстве отметили, что всего по нацпроекту «Экология» Хабаровскому краю на закупку спецтехники в этом году выделили 195 млн рублей. Кроме того, регион получает автотранспорт в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». По ней в конце июня управлению передали сразу 23 УАЗа, на которых лесники теперь патрулируют тайгу.