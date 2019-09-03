70% соискателей Хабаровского края имеют хотя бы одно высшее образование – таковы данные анализа резюме, размещенных в регионе за последний год. Еще 9% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 15% хабаровчан, а оставшиеся 6% указали в резюме лишь среднее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (98%), «Высший менеджмент» (92%), «Бухгалтерия, финансы» и «Закупки» (91%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Спорт, красота» (19%), «Туризм, рестораны» (15%), «Продажи» и «Домашний персонал» (12%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (58%), «Домашний персонал» (38%) и «Автомобильный бизнес» (по 28%)*.

При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter,среди тех хабаровчан, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% — скорее да, чем нет, 25% — скорее нет и лишь 8% — однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей строительной и медицинской сфер (по 68%). Те, кто не хочет получать второй диплом, чаще встречаются в сфере «ИТ, интернет» (42%).