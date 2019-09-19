В Хабаровском крае объявлен общекраевой субботник. Власти региона просят жителей поучаствовать в экологической акции, которая поможет подготовить край к празднованию 81-й годовщины со дня образования. Планируется, что на уборку во всех районах выйдет не менее 100 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Субботник утвержден распоряжением губернатора края о санитарной очистке. Каждую осень жители региона помогают коммунальщикам привести в порядок улицы, дворы жилых домов, парки и скверы. Стало традицией, что на акцию выходят все – школьники, студенты, жители микрорайонов, чиновники и общественники. Надеемся, что и в этом году люди поддержат нашу инициативу, — отметили в краевом министерстве ЖКХ.

Пока субботник предполагается провести во всех районах без исключения. Помешать уборке может только погода. Для территорий, которые подтопило паводком, власти подберут отдельные места и разработают для них специальные планы работ.

В прошлом году в осеннем субботнике приняли участие 114 тысяч жителей края. Добровольцы помогли убрать 324 неорганизованные свалки, 9,4 тысяч дворовых территорий и 141 детскую и спортивную площадку.