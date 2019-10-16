Итоги летнего сезона подвели сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам (Управления) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Как показала практика, судовладельцы в этом году проявили большую активность в проведении регистрации своих транспортных средств в подразделениях ГИМС МЧС России, а также в сдаче экзаменов на право управления маломерным судном. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«В июле 2019 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены изменения по увеличению суммы штрафных санкций по отношению к нарушителям правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. Их значение возросло в разы, и по ряду пунктов может достигать 10-15, а порой и 20 тысяч рублей. Поэтому граждане стали проявлять активность и законопослушность. Особенно много было обращений в муниципальных районах Хабаровского края. Больше людей стало регистрировать свои лодки, проходить аттестацию на получение удостоверения на право управления маломерным судном. По сравнению с прошлым годом эти показатели в отдельных инспекторских отделениях выросли в среднем на 37 % и 23 % соответственно», — отметил начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Идя навстречу жителям отдалённых поселков региона, в этом году в Центре ГИМС была сформирована выездная аттестационная комиссия. Инспекторы впервые провели работу по оказанию государственных услуг в п. Нелькан Аяно-Майского района. Правом получить свои права на управление лодкой воспользовались 36 судоводителей, сдали экзамены на водительские удостоверения – 25 местных жителей. Подобная практика работы выездных аттестационных комиссий будет продолжена и в 2020 году.

В настоящее время в Государственной инспекции по маломерным судам Хабаровского края поставлено на учет около 41 тысячи плавсредств. За ними в установленном порядке осуществляется надзор и проводится их освидетельствование. Согласно законодательству, после официальной регистрации водного транспорта необходимо каждые пять лет проходить процедуру технического осмотра. В текущем году её уже прошли почти 3,4 тысячи лодок, катеров и гидроциклов.

За летний период сотрудниками ГИМС МЧС России совместно представителями правоохранительных и природоохранных органов, органов власти местного самоуправления, представителей общественности, других организаций проведено более 300 рейдов и патрулирований

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах Хабаровского края в летнем периоде 2019 года инспекторами ГИМС МЧС России было проведено освидетельствование и допущено к эксплуатации 9 мест массового отдыха на воде – в Хабаровске и Амурске, Хабаровском, Комсомольском, Солнечном районах. При этом в ходе рейдов и патрулирований сотрудниками ведомства было также выявлено 12 несанкционированных мест отдыха на водных объектах, в прошлом году таких «диких» пляжей было в два раза меньше. Они были обнаружены на территориях городов Хабаровска и Советская Гавань, района им. Лазо. Обо всех случаях обнаружения стихийных мест отдыха у водных объектов были проинформированы главы муниципалитетов для принятия соответствующих мер. В этом году органами местного самоуправления установлено 75 аншлагов о запрете купания. Практика показывает, что большинство фактов гибели людей и особенно детей на воде в летний период зафиксировано именно в таких местах, включая карьеры, водоемы в садоводческих обществах и т.п. Органами власти, обслуживающими организациями во время купального сезона было выставлено 13 спасательных постов.

Не осталась в стороне и профилактическая работа среди населения. Кроме бесед с отдыхающими и судоводителями о правилах безопасности сотрудниками ГИМС вместе с представителями ВОСВОД проведено 1330 занятий с ребятами в загородных детских оздоровительных лагерях, на пришкольных площадках. Детям объясняли как себя вести у воды, где можно купаться, а где опасно, почему обязательно нужно надевать спасательный жилет, катаясь на лодке или скутере. Также их обучали навыкам оказания помощи человеку в беде с помощью простых спасательных средств – круга и «конца Александрова».

«Как показывает статистика, ситуация на водоёмах края постепенно улучшается. С начала года отмечается снижение количество происшествий и гибели людей на воде. Если в прошлом году было зарегистрировано 24 случая, при которых погибло 24 человека, то сегодня эти цифры составляют 18 и 15 соответственно. Динамика незначительная, но при совместных усилиях и комплексном подходе к решению задач в области безопасности всех органов власти, ведомств, организаций и, главное, самих жителей края, это положение можно изменить в лучшую сторону», — подчеркнул И. Потапов.

Впереди у инспекторов ГИМС МЧС России зимний сезон. С закрытием навигации начинается подготовка уже к открытию ледовых переправ. И здесь также без пристального внимания надзорных органов не обойтись.