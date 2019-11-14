Медучреждения края готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Этот вопрос обсудили на санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края. Сейчас в крае простудой болеют 4700, что на 10,1 % ниже предыдущей недели. Случаев гриппа не выявлено. Заболеваемость пневмонией на 21 % меньше, чем неделю назад.

Очередной рост заболеваемости в крае ждут в декабре. Ранее в регионе была завершена массовая вакцинация от гриппа. Однако в отдельных районах людей продолжают прививать. Всего вакцину получили 672 тысячи человек. Это половина всего населения края. Вместе с тем, в профильном ведомстве прогнозируют, что этой зимой число заболевших может составить 133 тысячи человек.

— Медицинскими организациями края уже наработана практика по организации помощи населению в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Разработана схема маршрутизации больных, в том числе больных с тяжелым течением, осложненным пневмонией. При подозрении или установленном диагнозе «пневмония», а также тяжелых проявлениях ОРВИ и гриппа заболевших госпитализируют в краевую клиническую больницу №1 и детскую краевую клиническую больницу, — сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений будет определяться исходя из складывающейся эпидемической ситуации. В период роста поликлиники будут принимать людей в праздничные и выходные дни.

— Имеется запас дезинфекционных средств в учреждениях здравоохранения края в количестве до месячной потребности. Перечень противовирусных препаратов в крае с учетом наличия в учреждениях здравоохранения включает все наименования, рекомендованные Министерством здравоохранения РФ: арбидол, тамифлю, реленза, гриппферон, виферон, реаферон, ингарон, рибаверин. Учитывая рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в образовательных учреждений организованы утренние фильтры, наблюдение за контактными детьми, своевременное отстранение детей с симптомами инфекционного заболевания, — подчеркнули в ведомстве.