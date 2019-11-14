Медучреждения края готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Этот вопрос обсудили на санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края. Сейчас в крае простудой болеют 4700, что на 10,1 % ниже предыдущей недели. Случаев гриппа не выявлено. Заболеваемость пневмонией на 21 % меньше, чем неделю назад.
Очередной рост заболеваемости в крае ждут в декабре. Ранее в регионе была завершена массовая вакцинация от гриппа. Однако в отдельных районах людей продолжают прививать. Всего вакцину получили 672 тысячи человек. Это половина всего населения края. Вместе с тем, в профильном ведомстве прогнозируют, что этой зимой число заболевших может составить 133 тысячи человек.
— Медицинскими организациями края уже наработана практика по организации помощи населению в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Разработана схема маршрутизации больных, в том числе больных с тяжелым течением, осложненным пневмонией. При подозрении или установленном диагнозе «пневмония», а также тяжелых проявлениях ОРВИ и гриппа заболевших госпитализируют в краевую клиническую больницу №1 и детскую краевую клиническую больницу, — сообщили представители регионального министерства здравоохранения.
Режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений будет определяться исходя из складывающейся эпидемической ситуации. В период роста поликлиники будут принимать людей в праздничные и выходные дни.
— Имеется запас дезинфекционных средств в учреждениях здравоохранения края в количестве до месячной потребности. Перечень противовирусных препаратов в крае с учетом наличия в учреждениях здравоохранения включает все наименования, рекомендованные Министерством здравоохранения РФ: арбидол, тамифлю, реленза, гриппферон, виферон, реаферон, ингарон, рибаверин. Учитывая рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в образовательных учреждений организованы утренние фильтры, наблюдение за контактными детьми, своевременное отстранение детей с симптомами инфекционного заболевания, — подчеркнули в ведомстве.
Эта запись была опубликована 14.11.2019в 16:23. В рубриках: Общество.
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