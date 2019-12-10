В правительстве Хабаровского края обсудили дальнейшую судьбу дочернего предприятия ГВСУ №6 — Хабаровского завода ЖБИ. В связи с процедурой банкротства бывшего «Дальспецстроя» и отсутствием крупных заказов предприятие временно приостановило свою деятельность и будет выставлено на торги. Вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами. Содействие в трудоустройстве высвободившихся специалистов, а также в поиске потенциального инвестора окажут краевые власти. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным на 1 декабря на предприятии числилось 410 человек. После приостановки деятельности в штате осталось 152 сотрудника. 9 декабря с 144 специалистами прекратили трудовые отношения по соглашению сторон. Еще 114 человек сокращены. При этом долги по заработной плате перед высвободившимися сотрудниками практически закрыты. Начисления произведены и в ближайшие две недели на счета поступит около 20 млн рублей.

С высвободившимися сотрудниками ведут активную профориентационную работу как служба занятости населения края, так и руководство предприятия. Помимо предприятий региона, с которыми ведет переговоры региональный минстрой, вакансии есть и в создаваемом краевом проектном институте.

Уже известно, что около 120 специалистов планирует взять в штат новый арендатор производственных мощностей. Это одна из крупных строительных компаний регионального центра, которая планирует использовать арендованные мощности под панельное домостроение. Речь идет от 5 домах, строительство которых начнется в следующем году. Остальные производственные площади, которые не удастся сдать в аренду, будут временно законсервированы.

— Интерес у потенциальных арендаторов есть. Оценка имущества и регламентные процедуры, связанные с конкурсным производством, займут около 5-6 месяцев. После этого срока предприятие будет выставлено на торги, — отметил главный инженер ГВСУ № Николай Савченко.

Содействие в поиске потенциального приобретателя завода окажут краевые власти. В краевом минстрое проведут переговоры с крупными строительными компаниями региона, которые занимаются возведением жилья. При этом в условиях дефицита оборотных средств застройщики проявляют интерес к панельному домостроению, одним из главных преимуществ которого являются минимальные сроки возведения каркаса здания и более высокая рентабельность.