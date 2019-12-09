Первые в этом году ледовые переправы открылись в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Два зимника проложены через реки Мая возле села Нелькан и Батомга у села Джигда. Кроме того, в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила еще одна заявка на проверку перехода через реку Бурея в Верхнебуреинском районе. Его введут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, всего в этом году планируется оборудовать более 30 зимников. Спасатели ждут, когда к ним поступят заявки. Переправы готовят к работе местные власти и предприятия, которые проводят полное обустройство проездов, а затем обращаются в МЧС. Тогда специалисты осматривают переходы и выдают заключение о безопасности.

— Пока погода благоприятствует открытию зимников, лед набирает необходимую толщину. В прошлом сезоне у нас работало 37 переправ. Очень важно, чтобы жители региона переправлялись через реки и озера только по таким переходам. В противном случае происходят трагедии – люди проваливаются под лед и гибнут. Каждый год происходят десятки подобных происшествий, — отметили в Центре ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

Между тем, синоптики сообщают, что на этой неделе в Хабаровском крае сохранится морозная погода. Существенных осадков не ожидается, однако в некоторых районах пройдет небольшой снег. Зато всю неделю будет ветрено, из-за чего температура в -10…-17 градусов будет ощущаться как будто бы на улице -25…-28 ниже нуля.

— Существенных осадков мы не видим. Днем температура воздуха по краю будет держаться на отметках -10…-17 градусов, ночью опускаться до -18…-23 градусов. В целом это среднегодовые значения. Если сравнивать с прошлым периодом, то эта зима холоднее, — рассказала начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.

Жителей края просят проявлять бдительность в связи с морозами – ответственно относиться к выходам в лес и на рыбалку, заранее продумывать маршрут и обязательно брать с собой средства связи. Кроме того, важно помнить, что перед походами нужно уточнить, где расположены официальные переправы через водоемы. Такую информацию можно найти в СМИ, уточнить в местной администрации или в МЧС. О возникновении любых нештатных ситуаций важно оперативно сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112», и тогда спасатели смогут оказать вам необходимую помощь.