Следственным отделом Управления ФСБ России по Хабаровскому краю возбуждены два уголовных дела в отношении гражданина России, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации и пропаганде терроризма.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю было установлено, что 45-летний житель города Хабаровска являлся приверженцем радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной и религиозной ненависти.

В течение 2019 года посредством интернет-мессенджера он общался с одним из членов международной террористической организации, после чего вступил в их ряды. В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка. Для этого, по указанию своих «кураторов», он начал выкладывать в свободном доступе на различных страницах в социальных сетях видеоролики, призывающие оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь незаконным вооружённым формированиям, а также лично участвовать в их деятельности.

Преступные намерения злоумышленника были пресечены сотрудниками ФСБ России. Подозреваемый был задержан и помещён под стражу, в отношении него следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации,) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет»). Проводятся следственные мероприятия.

В настоящее время за участие в деятельности организации, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической, в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Распространение материалов, направленных на формирование идеологии терроризма и убеждённости в её привлекательности, также является преступлением террористической направленности, которое может повлечь за собой лишение свободы до семи лет. Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и за несообщение о совершаемых преступлениях террористической направленности или подготовке к ним. В 2016 году порог уголовной ответственности за подобные преступления понизился с 16 до 14 лет.