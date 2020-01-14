В Хабаровском крае в этом году на 1,6 млрд рублей увеличены расходы на социальную поддержку населения. Всего на государственную помощь и выплаты запланировано 14,9 млрд рублей. При этом увеличится количество получателей отдельных мер поддержки. На сегодняшний день их более 411 тысяч человек.

По данным профильного ведомства, с начала года увеличены размеры двух выплат на первого ребенка. Теперь единовременная денежная выплата составляет 30362 рублей, а ежемесячная — 15181 рубль. Кроме того, увеличен срок предоставления ежемесячной финансовой помощи — с 1,5 до 3 лет. Планируется, что в течение года мерами поддержки воспользуются не менее 9000 человек. На эти цели запланировано 1,75 млрд рублей.

Кроме того, в беззаявительном порядке проиндексирована ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей. Теперь ее размер составляет 15248 рублей. А также установлен размер регионального материнского (семейного) капитала на вторых детей, рожденных с 1 января 2020 года. Он составляет — 139 985,1 рубль.

Проиндексирована региональная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума 11799 рублей. Увеличен размер компенсации взносов на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-80 лет. Ее средний размер теперь составляет 118,6 рубля.

Перерасчет по вышеперечисленным четырем мерам поддержки произведен в отношении 69 тысяч граждан. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 4 млрд рублей.

Еще одно изменение коснется пожилых граждан и малоимущих ветеранов боевых действий.

— Снижен критерий нуждаемости от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума для предоставления компенсации гражданам пожилого возраста на проезд по социальным нуждам на железнодорожном и водном транспорте междугородного сообщения, а также малоимущим ветеранам боевых действий за коммунальные услуги и услуги связи и коллективной телевизионной антенной. Такое решение принято по итогам встреч губернатора с населением. Дополнительно государственную помощь получат более одной тысячи граждан, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Вместе с тем, другие меры поддержки в соответствии с федеральным законодательством планируется проиндексировать с 1 февраля 2020 г. Компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, телефона и радио будут пересчитываться по мере принятия решения об их увеличении.