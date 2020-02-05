Общероссийская литературная премия имени В.К. Арсеньева вновь объявляет прием заявок от авторов, пишущих о Дальнем Востоке. Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». К участию приглашаются русскоязычные российские и зарубежные писатели, которые готовы презентовать свои художественные, документальные или историко-биографические произведения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Книги влияют на нашу жизнь. Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным, – отметил инициатор премии, вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Создание современного образа Дальнего Востока, а также поиск новых тем и героев — вот главные задачи, которые ставят перед собой организаторы. По мнению куратора премии Вячеслава Коновалова, первый сезон литературного состязания, показал, что эти цели были достигнуты. В прошлом году на соискание было подано 193 произведения из 17 регионов страны и одного зарубежного государства, 79 из них были приняты к рассмотрению, 30 — отобраны в лонг-лист.

Второй сезон премии стартовал 1 февраля. Подать заявки авторы могут до 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Авторы лучших произведений в каждой из трех номинаций получат по 500 тысяч руб.