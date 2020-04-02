Первый такой добровольческо-полицейский рейд прошел вчера в Железнодорожном районе Хабаровска. Отрядом в дюжину «бойцов», с пачками памяток о том, как уберечься от опасной инфекции, к хабаровчанам вышли сотрудники органов внутренних дел и члены дружины «Вектор». Они раздали материалы нескольким сотням горожан на железнодорожном вокзале и в поселке имени Горького. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отметил командир штаба народных дружин Железнодорожного района Николай Нагорный, встречу с агитаторами горожане восприняли по-разному: кто-то просто поблагодарил и сунул листовку в карман, кто-то прочел на месте и задумался, а кто-то (но их, к сожалению, меньшинство), прислушавшись к совету дружинников, направился домой.

Напомним, что инициатором проведения этих информационно-профилактических мероприятий стал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Такое решение градоначальник принял на недавнем заседании оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения COVID-19 на территории города в связи с тем, что многие жители краевой столицы в это опасное время вовсе не склонны самоизолироваться: продолжают прогуливаться, встречаться с друзьями и родными, ходить по магазинам. Они рискуют заразиться сами и, что еще хуже, стать разносчиками инфекции.

«Людям надо настоятельно разъяснять, что в период пандемии необходимо ограничить контакты и находиться дома. Поэтому прошу подключить к этой работе сотрудников органов правопорядка и дружинников», — распорядился мэр.

Как рассказала консультант городской службы по взаимодействию с правоохранительными органами Галина Семенова, на сегодняшний день в Хабаровске действует 11 дружин добровольных блюстителей порядка. Обычно их деятельность направлена на профилактику совершения преступлений и правонарушений, но сейчас дружинники озабочены безопасностью здоровья граждан.

«К профилактическому патрулированию улиц с раздачей хабаровчанам памяток, готовы подключиться также и городские казачьи дружины. В ближайшие дни вместе с дружинниками, полицейскими и казаками постараемся обойти все людные места города — детские площадки, привокзальные площади, территории близ работающих объектов торговли, чтобы предупредить как можно больше хабаровчан об опасности COVID-19 и, самое главное, убедить людей отказаться от прогулок, соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Особое внимание будем уделять пожилым горожанам, находящимся в особой группе риска», — сказала она.

Аналогичные акции пройдут во всех районах города.