Вместо пиццы и пирогов горожане все чаще выбирают «котлетку с пюрешкой». Ушедший в онлайн общепит краевой столицы отмечает растущий спрос на полноценные готовые обеды и ужины. О том, кто, как и чем кормит нынче жителей Хабаровска, рассказала начальник городского отдела общественного питания и бытового обслуживания Дария Кузнецова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности она рассказала, что хабаровские предприятия общепита вместе со всем населением ушли на президентские недельные каникулы. Но, так как значительная часть горожан продолжает работу на производствах и в организациях, не подпадающих под действие указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», эти люди хотят полноценно питаться. Есть и те, кто готов им это обеспечить.

«До введения в России нерабочей недели в нашем городе работало 763 предприятия общественного питания, из них 171 – в социальной сфере, то есть это столовые образовательных учреждений различного уровня. С этого понедельника 254 предприятия закрыты полностью. Остались в строю и работают дистанционно, осуществляют доставку еды по заказам, сделанным онлайн, 509 кафе, ресторанов, бистро и столовых. С 30 марта спрос на закуски из интернета вырос на 8%, а к субботе ждем его подъема до 15%», — сообщила Дария Кузнецова.

Как отмечают сами производители вкусностей, если раньше наибольшим спросом пользовались пицца, паста, различные кондитерские изделия, блюда восточной и дальневосточной кухонь, то сейчас горожане предпочитают экзотическим яствам полноценные обеды и ужины в «русском стиле» и традиционной комплектации «первое, второе и салат». Какова будет ситуация на хабаровском кулинарно-гастрономическом рынке по истечении объявленных главой государства выходных, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. В случае сохранения текущего режима работы для предприятий общепита на более длительный срок, многие из них уже очень скоро начнут нести убытки испытывать финансовые трудности, а некоторые «просели» почти наполовину уже сейчас. Меры поддержки, которые правительство края и муниципалитет смогут оказать представителям этого кластера экономики, по словам Дарии Кузнецовой, сейчас прорабатываются.