ЗАГСы краевой столицы ограничили проведение церемоний. Как сообщили в городском отделе ЗАГС, с целью недопущения распространения COVID-19 прием граждан здесь ведется только по предварительной записи, отменены все торжества. Теперь для того чтобы получить заветный штамп в паспорте, молодожены должны прийти в ЗАГС в масках без «свиты», специалисты возьмут их документы, сделают необходимые отметки и вернут обратно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В грядущую пятницу планировалось зарегистрировать 14 браков. Специалисты ЗАГС обзвонили будущих супругов и предупредили их о сложившейся ситуации. Только одна пара решила перенести регистрацию на более поздний срок. Как подчеркнули работник отдела записи актов гражданского состояния, регистрация разводов, рождения и смерти сейчас ведется в режиме предварительной записи – чтобы ограничить скопления людей в помещениях ЗАГСов и минимизировать их контакты.