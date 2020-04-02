Градоначальник проехался по нескольким адресам. В подъездах дома №181 по улице Краснореченской, который обслуживает компания «Дебют-Сервис», градоначальник застал технических сотрудниц за работой и увидел графики уборки, вывешенные на всеобщее обозрение. Директор жилищной организации Николай Бацуля сообщил, что обработка подъездов ведется дважды в день, при этом ею занимается преимущественно молодежь и люди средних лет – весь техперсонал старше 65-ти на время самоизоляции отправлен домой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А вот в МКД на улице Суворова ситуация оказалась противоположной: жители домов 32, 34 и 38 пожаловались мэру, что их подъезды не обеззараживаются. Сергей Кравчук лично убедился в том, что графиков уборки нет, и санобработка, вероятно, тоже не проводилась.

«Эту ситуацию нужно исправить немедленно! Я предупреждаю директора жилищной организации, что если в ближайшие часы он не наладит работу, будет уволен. И это касается всех жилищных организаций в городе. Вопрос взять на контроль начальнику управления ЖКХ. Недопустимо, что во время распространения коронавирусной инфекции кто-то позволяет себе не исполнять решения городского оперативного штаба», — сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что введение в практику ежесуточной двухразовой обработки подъездов обеззараживающими средствами было утверждено 23 марта на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения COVID-19. Информация о времени ее проведения должна быть размещена во всех домах, чтобы жители могли сами проконтролировать работу.