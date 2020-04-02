За прогулки по речной глади 52-х летний хабаровчанин заплатил вчера собственной жизнью и чуть не стал причиной гибели двух других людей, которые пытались вытащить провалившегося в воду мужчину и, в результате, очутившиеся там вместе с ним. Как рассказал исполняющий обязанности начальника городского управления по делам ГОиЧС Виталий Орел, 1 апреля в 11.28 часов на пульт службы спасения «112» поступил звонок от очевидца о том, что напротив набережной стадиона имени Ленина, примерно в трех сотнях метрах от берега, тонет мужчина.

Спасатели прибыли на место происшествия и увидели, что их помощь нужна уже не одному человеку, а сразу троим – двое других мужчин ушли под воду при попытке извлечь из нее тонувшего. Всех трех доставили на берег в 12.20 часов и передали в руки медиков. К сожалению, спасти жизнь тонувшего не удалось: он скончался в машине «Скорой помощи». Состояние людей, пытавшихся его спасти, тревоги у врачей не вызывает.

«Уважаемые хабаровчане! Убедительно прошу вас прекратить любые попытки выйти на речной лед. Это полное безрассудство и самое настоящее самоубийство. Даже те его участки, которые вам кажутся прочными, на самом деле уже настолько хрупки и рыхлы, что могут рассыпаться даже под детским весом», — сказал Виталий Орел.

Также он напомнил о том, что в Хабаровске в связи с пандемией COVID-19, для жителей действует режим самоизоляции, исключающий любые прогулки, тем более — по талому льду.