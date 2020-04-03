АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) уведомляет потребителей, что теплосбытовые подразделения компании с апреля 2020 года временно приостанавливают начисление пени за несвоевременную оплату оказанных коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Такое решение принято с целью поддержки населения в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Однако, компания обращает внимание на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, также, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежит обязательной оплате.

Дальневосточная генерирующая компаниянапоминает, чтов рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, очное обслуживание клиентов в офисах компании временно перешло на дистанционный режим.На этот периодспециалисты энергокомпании также прекращают выезды в дома горожан по всем вопросам, включая установку и ввод в эксплуатацию новых приборов учета отопления и ГВС.