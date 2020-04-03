В связи с мероприятиями по ограничению распространения коронавируса, центры занятости населения Хабаровского края будут работать в режиме телефонного консультирования.

Так, на сайте краевого комитета по труду и занятости населения размещены телефоны «горячих линий». Таким образом можно узнать актуальную информацию о ситуации на рынке труда, начислении пособий по безработице, получить ряд услуг, которые предоставляют специалисты центров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В частности те, кто получает пособие по безработице обязаны два раза в месяц лично приходить в центр занятости, подтверждая у специалиста свой статус. На период действия ограничений это также можно будет сделать по телефону, — отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

Кроме того, в регионе в ближайшее время планируют запустить онлайн систему оформления пособия по безработице. Напомним, что ранее его размеры были увеличены. В Хабаровске минимальная величина пособия по безработице составит 1 800 рублей, максимальная – 14 556 рублей. В Ванинском районе минимальная величина составит 2 100 рублей, максимальная – 16 982 рублей. Наиболее высокая максимальная выплата будет в Охотском районе – 19 408 рублей.

В Хабаровском крае также приступили к разработке профильной программы по трудоустройству высвобождаемых специалистов из-за ситуации с коронавирусом.

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции регионам направит Минтруд РФ.

Всего на реализацию данной программы в крае будет выделено около 70 млн. рублей, Речь идет об организации временной занятости, стимулировании работодателей трудоустраивать жителей края, оставшихся без работы.

В Хабаровском крае по вопросам соблюдения трудового законодательства и трудовым отношениям организована работа «горячей линии» в Государственной инспекции труда. Телефон — 8 962 502 00 47. Интересующие вопросы также можно задать специалистам комитета по труду и занятости населения края по телефону: 8 (4212) 73-87-59.