Выброс молибденовых стоков, произошедший из-за аварии на одной из шахт в провинции Хэйлунцзян (КНР), не угрожает экологической безопасности Хабаровского края. По расчетам ученых, концентрация вредных веществ в еще не дошедшей до Амура воде уже существенно падает. После попадания в Амур она снизится в десятки раз, поэтому на экологии и водопитьевом режиме это ЧП не должно отразиться. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Согласно межправительственных соглашений китайская сторона оперативно уведомила нас о производственной аварии. По их данным, 30 марта в приток Сунгари попало около 2 млн кубометров отходов, содержащих молибден. Департамент Росгидромета РФ, как главный уполномоченный орган, уже произвел расчеты добегания воды и оценил угрозу. От места аварии до Хабаровска более 1200 км. Загрязнение может достигнуть населенных пунктов Хабаровского края не раньше 20-23 апреля. Об этом уже уведомлены все федеральные органы власти. Правительство края, в свою очередь, уже разработало комплекс мер по минимизации последствий возможного негативного влияния, — сообщил председатель комитета по охране окружающей среды минприроды края Алексей Сабитов.

По словам руководителя ведомства, всем предприятиям, обеспечивающим водозабор, поручено либо применить технологии для дополнительной очистки воды, либо обеспечить подпитку своих систем водой не из Амура. Также должен быть усилен мониторинг качества воды. Для этого власти дополнительно организуют сразу пять точек отбора проб, а на самих предприятиях пробы будут брать чаще.

— Сразу хочу успокоить, молибден – не самый опасный компонент из возможных. Он находится в нашем перечне отслеживаемых веществ, и мы умеем с ним работать. Кроме того, по прогнозам всех ведомств так называемое «грязное пятно» до Хабаровска, вероятнее всего, не дойдет. Оно растворится в общем потоке воды. Этому будет способствовать и таяние льда. Уже сейчас концентрация на территории Китая падает. Поэтому мы ожидаем, что до нас доберутся лишь минимальные концентрации, не представляющие опасности, — подчеркнул Алексей Сабитов.

Сейчас на месте ЧП в Китае работает группа по ЧС Минэкологии КНР. Китайские власти возвели уже 11 очистных дамб на пути следования пятна. С помощью специальных химикатов молибденовые отходы абсорбируются и активно выводятся из воды.

Справочно: Молибден – относительно неядовитый металл, серебристого цвета. В природе встречается в виде сульфидных руд и молибдатов свинца и железа. Токсичная доза для человека – 5 мг. Необходимы большие пероральные дозы, чтобы был преодолен гомеостатический контроль. Большинство признаков интоксикации молибденом аналогичны таковым при дефиците меди, то есть выражаются в анемии и замедлении роста.