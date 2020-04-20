Сегодня губернатор Сергей Фургал провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение о введении в Хабаровском крае усиленного масочного режима. Уже с 22 апреля граждане должны будут надевать маски при входе в магазины, общественный транспорт, на вокзалы и в аэропорты, а также в любые другие общественные места.

— Думаю, два дня хватит на оформление моего поручения. Сразу продумайте механизмы контроля за его исполнением. Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона, — сказал Сергей Фургал.

Кроме того, в рамках дополнительного усиления санитарных мер на заседании был рассмотрен сценарий перевода всех сотрудников скорой помощи, а также врачей 10-й горбольницы, где развернут инфекционный госпиталь, на режим отдельного проживания. Для них сейчас готовятся места в гостинице «Турист». Предполагается, что на время обострения ситуации с вирусом они смогут временно пожить в обсерваторе, чтобы исключить возможное инфицирование других людей. Работать при этом врачи будут только в средствах индивидуальной защиты.

— Сейчас формируется порядок осуществления доплат врачам, которые контактируют с заболевшими COVID-19. Но в федеральном перечне отражены не все категории медработников. Поэтому мы уже приняли решение сделать доплаты тем, кто не попадает в федеральные списки, из краевого бюджета. Министерству финансов в кратчайшие сроки нужно провести анализ таких сотрудников и подготовить механизм выплат. Для медработников будет произведен перерасчет заработной платы с 1 апреля с учетом доплат, — подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, что сегодня в Хабаровском крае нарастающим итогом подтверждено 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+38 за сутки). Шестнадцать человек выздоровели, 5 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас находятся 164 пациента, из которых шестеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале.