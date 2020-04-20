Хабаровский край присоединился к проекту «Волонтеры просвещения». Он инициирован Минпросвещения России в поддержку педагогов, которые в сложившейся ситуации перешли на обучение школьников на дому с использованием дистанционных технологий. В проекте задействованы 155 студентов и 53 преподавателя из Амурского гуманитарно-педагогического университета и Хабаровского педагогического колледжа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Ведущие преподаватели вуза и колледжа создают видеолекции, организуют видеоконференции для учителей и учеников по наиболее сложным темам школьных предметов. Студенты-волонтеры старших курсов выступят в качестве помощников учителей и классных руководителей при разработке нового цифрового контента, окажут помощь школьникам в подготовке домашних заданий, проведут консультации по подготовке к ЕГЭ. Совместно с преподавателями студенты готовят онлайн мастер-классы, спортивные задания в игровой форме, консультации для родителей, — сообщили в министерстве образования и науки края.

В ведомстве также подчеркнули, что особое внимание уделено детям медиков, а также тех сотрудников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Для таких школьников организуется индивидуальный подход – сетевое общение со студентом-наставником по различным вопросам. Кроме того, студенты-курьеры оказывают активную помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.

Напомним, в Хабаровском крае с 13 апреля для большинства учеников 1-3 классов школ края завершился учебный год. С учётом эпидемиологической ситуации, доступности сети Интернет и нагрузок на онлайн-ресурсы 13 территорий приняли решение о начале каникул. Ученики 4-11 классов продолжают дистанционное обучение.