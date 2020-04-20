В городе развернулась масштабная высадка деревьев. Как сообщила и.о. начальника МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина, до 10 мая предприятие должно определить на новое место жительства 1200 деревьев хвойных и лиственных пород, а также 1500 кустарников. Еще 2000 «стволов» пропишутся в скверах, парках и на улицах краевой столицы этой осенью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Все саженцы выращены в нашем питомнике. Они сильные, крепкие, полностью адаптированы к нашему климату, что дает хорошие перспективы на приживаемость растений на новом месте. Если говорить об их видовом разнообразии, то 30% посадочного материала – цветущие деревья: абрикос, груша, яблоня, боярышник, липа. Еще 30% — хвойные: лиственница, сосна и ель. Оставшиеся 40% — лиственные: дуб, ясень, серебристый тополь, рябина. Что до кустарников, то это преимущественно клен Гиннала, пузыреплодник и сирень», — сказала она.

Также Зоя Русина отметила, что многие из посадок — компенсационные.

«К примеру, на улице Карла Маркса и Матвеевском шоссе было вырублено шесть сотен старовозрастных и больных деревьев, а взамен мы сейчас высадим здесь 950 штук – возместим потери сторицей. В парке «Динамо» убрали 350 «стволов», а дадим около пяти сотен», — сказала она.

Зеленые «новоселы» появятся также в поселке Горького, на площади Блюхера, в скверах Гастелло и «Города воинской славы», в парке ДОФ, на улицах Истомина, Синельникова, Ломоносова, Краснореченской, Чкалова, Уссурийском и Амурском бульварах и др. К примеру, сегодня десант горзеленстроевцев высадился на улице Карла Маркса и Матвеевском шоссе. «Зеленые жилеты» движутся с работами в направлении аэропорта и высаживают в грунт десятки высоких лиственниц.

«Это уже крепкие молодые деревья – каждому из них исполнилось по десятку лет. Их мы размещаем по правой стороне трассы, а когда пойдем от аэропорта в сторону центра города, по другой стороне дороги пустим ясени», — рассказала мастер участка Евгения Рубан.

Помимо свежей зелени деревьев и кустарников, этой весной Хабаровск украсит и яркий цветочный наряд. Для этого флористы вырастили 520 тысяч цветов десятков сортов и расцветок. Подготовили 2800 конструкций горизонтального и вертикального озеленения – шары, чаши, башни, мостики, балконницы. Отдельные композиции буду посвящены 75-летию Великой Победы. В цветники на Амурском и Уссурийском бульварах будет высажено 250 тысяч растений.