Как сообщила заместитель начальника городского управления ЖКХ Мария Кущ, 90% процентов управляющий компаний и ТСЖ готовы профинансировать более половины общей стоимости работ. Каждая из 106 конкурсных заявок, поданных ими, будет рассмотрена, однако деньги получат не все.

Больше всего хабаровчане хотят видеть в своих дворах новые детские и спортивные площадки – их обустройство планируют 66 участников. На ремонт придомовой территории (асфальтирование, организация парковок, прокладка тротуаров и ливневок) за счет муниципального гранта подано 37 пакетов документов. Три заявки подано на установку современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. А вот жители дома по улице Панфиловцев, 34 так мечтают обустроить у себя футбольно-баскетбольную площадку, что решили направить на это 2,7 миллиона рублей собственных средств, что составляет 82% от общей стоимости работ. То есть, они рассчитывают, что муниципальный грант покроет недостающие 18% расходов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Прием заявок у нас шел с 10 марта по 15 апреля. Теперь наступает этап их рассмотрения. Комиссия будет оценивать правильность оформления документов, сколько собственники сами готовы вложить в благоустройство двора – чем выше процент софиансирования, тем больше шансов получить грант. Также будем смотреть, насколько активно жилищные организации самостоятельно занимались благоустройство дворовых территорий в прошлом. В этом году на реализацию грантовой программы в бюджете предусмотрено 32,8 миллиона рублей, а требуется более 40 миллионов, то есть не все заявки будут одобрены», — рассказала Мария Кущ.

Победители конкурса будут определены к 6 мая. Далее жилищные организации, выигравшие гранты, начнут заключать договоры с подрядчиками и приступят к выполнению работ. Принимать и оценивать их качество будут собственники совместно со специализированной организацией, осуществляющей технический надзор.

Напомним, сумма гранта, выделяемого городом, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. На благоустройство двора (асфальтирование, организация парковок, прокладка тротуаров и ливневок) максимально можно получить 1 миллион рублей, а на установку малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок или заглубленного мусорного контейнера — 500 тысяч. В прошлом году в рамках программы муниципальной грантовой поддержки в Хабаровске было отремонтировано 89 дворов.