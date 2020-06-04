Совместные рейды сотрудников городского управления транспорта и ГИБДД проводятся по поручению мэра города Сергея Кравчука. Нынче в ходе такого выездного мероприятия инспекторы проверили 26 автобусов на разных маршрутах. Выяснилось, что большинство экипажей соблюдают требования масочного режима, однако есть водители и кондукторы, которые, ссылаясь на то, что в средствах защиты работать неудобно, пренебрегают требованиями безопасности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сотрудниками ГИБДД в отношении перевозчиков было составлено два протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что может обернуться для них штрафом в размере от десяти до трехсот тысяч рублей. Тем не менее, стоит отметить, что, в основном перевозчики довольно ответственно относятся к тому, чтобы все противоэпидемиологические меры принимались. Они даже отправляют в рейсы собственных контроллеров, которые выявляют нарушения. Это повышает дисциплину экипажей», — сообщил начальник отдела организации пассажирских перевозок городского профильного управления Кирилл Пармон.

Рейды с участием сотрудников ГИБДД по городским маршрутам будут проходить регулярно.