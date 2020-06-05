Количество заразившихся по месту работы сотрудников в Хабаровском крае за последние недели возросло сразу в четыре раза — с 3 до 13%. Такие цифры озвучила на заседании оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Главный санитарный врач края доложила губернатору региона Сергею Фургалу, что на предприятиях систематически выявляются нарушения в обеспечении санитарного режима. В частности, люди, прибывающие в регион на заработки, не проходят карантин, как это положено. Руководители некоторых фирм уклоняются от помещения своих сотрудников в обсерваторы. В итоге в отдаленные районы могут прилететь уже зараженные работники.

— Для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям — нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК «Газрегион», ООО «Альянс-Стройиндустрия», работающих в Хабаровске, а также рыбодобывающей компании «Север» в Охотском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже зараженных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор. В итоге сейчас в Охотском районе болеет 17 человек, — сообщила Татьяна Зайцева.

В администрации района пояснили, что руководитель рыбодобывающей компании был неоднократно предупрежден о правилах прибытия сезонных рабочих и об ответственности за нарушения, в том числе и в письменной форме. Однако он проигнорировал требования властей и теперь будет отвечать по всей строгости закона.

— Немедленно передавайте материалы эпидрасследования правоохранителям, чтобы они могли оценить действия подобного рода руководителей. Уже несколько месяцев подряд мы подробно объясняем, как должен быть организован вахтовый процесс. Каждая из таких компаний должна организовать обсерватор или по месту своего нахождения или помещать своих сотрудников на карантин в Хабаровске, как это делают добропорядочные предприятия. Тем не менее, отдельные компании вопреки всему нарушают закон и создают угрозу вспышки опаснейшей инфекции в отдаленных районах. Время уговоров закончилось, теперь пусть работают следователи, — обратился к главному санитарному врачу края Сергей Фургал.

Как уточнила Татьяна Зайцева всего за последнее время ее служба провела 138 проверок предприятий. На 122 объектах были выявлены нарушения. В 7 районах развернуто 27 обсерваторов. В них помещены 1607 человек. Среди них находятся как люди, прилетевшие из-за границы и других регионов, так и вахтовики, которых завозят на работу крупные компании. В Хабаровске работают 12 обсервационных пунктов.